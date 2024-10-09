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التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي غدا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

 

كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن تحويل مستحقات معلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال الى البنوك اليوم.

وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" أنه يمكن للمعلمين مراجعة البنوك واستلام رواتبهم  غدا الخميس .

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وبين انه سيتم صرف رواتب معلمي الاضافي لمدارس السوريين في وقت سيتم الاعلان عنه لاحقا.

 

 
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