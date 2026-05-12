التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين خلال يومين

الوكيل الإخباري- قال مصدر في وزارة التربية والتعليم الأردنية أن رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين ستُصرف خلال يومين، وذلك بعد شكاوى تتعلق بتأخر صرفها.





وأوضح المصدر، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بصرف الرواتب شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن المستحقات سيتم تحويلها وفق الأطر المعتمدة.





