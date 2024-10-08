التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة

وقال العجارمة لـ "الوكيل الاخباري" إن التعميم الذي صدر عن وزارة التربية بتغيير دوام المدارس في ظل استمرار العمل بتثبيت التوقيت الصيفي موجه للمدارس الحكومية فقط.
وكانت قد عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس اعتبارا من يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك .
وبحسب التعميم فان دوام مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:
يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.
ثانيا مدارس الفترتين:
الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 صباحا.
الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00 ظهرا.
وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.
وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7.45 دقيقة.
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