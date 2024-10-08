التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أن المدارس الخاصة غير مشمولة بالتعميم الصادر من الوزارة بتعديل توقيت دوام المدارس اعتبارا من 3 تشرين ثاني.