 
الثلاثاء 2024-10-08 01:04 م
 

التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة

باص مدرسة خاصة
باص مدرسة خاصة
الثلاثاء، 08-10-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أن المدارس الخاصة غير مشمولة بالتعميم الصادر من الوزارة  بتعديل توقيت دوام المدارس اعتبارا من 3 تشرين ثاني.


وقال العجارمة لـ "الوكيل الاخباري" إن التعميم الذي صدر عن وزارة التربية بتغيير دوام المدارس في ظل استمرار العمل بتثبيت التوقيت الصيفي موجه للمدارس الحكومية فقط.

وكانت قد عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي الجديدة للمدارس اعتبارا من يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك .

وبحسب التعميم فان دوام  مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15  وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.

ثانيا مدارس الفترتين:

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30  صباحا.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00  ظهرا.

وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.

وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها  لاستقبال الطلبة  الساعة 7.45 دقيقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

بطاقة خاصة لمنفعي صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل عاجل دون عمولات وتتيح السحب مجاناً.. بطاقات جديدة لمنتفعي صندوق المعونة

قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي

فلسطين الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

قوات الاحتلال في حرم مسجد قبة الصخرة

أخبار محلية عين على القدس يرصد حصاد عام من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس وأهلها

من المصدر

اقتصاد محلي "تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة

تعبيرية

طب وصحة أعراضهما متشابهة.. كيف يمكن التفرقة بين القولون والمرارة؟

تعبيرية

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر

تعبيرية

منوعات هل 5 ساعات من النوم ليلا كافية؟

صورة ارشيفية

فلسطين 8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح



 


الأكثر مشاهدة