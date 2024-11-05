التربية: لا تأخير في صرف رواتب الإضافي عن الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - توقع أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة صرف رواتب معلمي الإضافي عن شهر تشرين الأول الماضي خلال الفترة 20-15 من الشهر الحالي.
وقال العجارمة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه يتم رفع المطالبات المالية لمعلمي الإضافي كل نهاية شهر، وهو ما يأخذ بعض الوقت لصرف الرواتب بعد بداية الشهر التالي.
وأضاف أن الوزارة صرفت مؤخرا رواتب معلمي الإضافي عن شهري آب وأيلول الماضيين.
وكانت وردت شكاوى من معلمين على نظام الإضافي من تأخر صرف الرواتب في ظل عدم وجود مصدر دخل لهم والكلف الكبيرة التي تكبدوها في ظل تأخر صرف المستحقات المالية لهم.
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