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التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية التعليم
الجمعة، 20-09-2024 07:35 م
الوكيل الإخباري-     اكد الناطق باسم وزارة التربية التعليم ان دوام  الطلبة يوم غد السبت وفقا للموعد المعتاد حيث تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا ولمدة ٤٥ دقيقة .اضافة اعلان


وأكد  الناطق باسم وزارة التربية ان دوام يوم غد الزامي وهو تعويض لعطلة يوم الاثنين التي سبقت يوم الانتخابات .

ونوه بانه سيتم احتساب الغياب   وفقا لنظام الحضور والغياب وبالحد المسموح لكل طالب .

يذكر ان التربية قد اعلنت تعطيل المدراس ، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر نظرا لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية على ان يتم تعويضها للطلبة بدءا من الغد السبت  21 ايلول والسبت الذي يليه 28 ايلول
 
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