التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت

وأكد الناطق باسم وزارة التربية ان دوام يوم غد الزامي وهو تعويض لعطلة يوم الاثنين التي سبقت يوم الانتخابات .
ونوه بانه سيتم احتساب الغياب وفقا لنظام الحضور والغياب وبالحد المسموح لكل طالب .
يذكر ان التربية قد اعلنت تعطيل المدراس ، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر نظرا لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية على ان يتم تعويضها للطلبة بدءا من الغد السبت 21 ايلول والسبت الذي يليه 28 ايلول
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