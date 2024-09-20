التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت

07:35 م

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الوكيل الإخباري- اكد الناطق باسم وزارة التربية التعليم ان دوام الطلبة يوم غد السبت وفقا للموعد المعتاد حيث تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا ولمدة ٤٥ دقيقة . اضافة اعلان





وأكد الناطق باسم وزارة التربية ان دوام يوم غد الزامي وهو تعويض لعطلة يوم الاثنين التي سبقت يوم الانتخابات .



ونوه بانه سيتم احتساب الغياب وفقا لنظام الحضور والغياب وبالحد المسموح لكل طالب .



يذكر ان التربية قد اعلنت تعطيل المدراس ، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر نظرا لاعتماد عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع وفرز للانتخابات النيابية على ان يتم تعويضها للطلبة بدءا من الغد السبت 21 ايلول والسبت الذي يليه 28 ايلول