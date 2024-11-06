التربية: لا تغيير على نمط الأسئلة في الامتحان التكميلي للتوجيهي

وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الامتحان التكميلي هو امتداد للامتحان العام، وأن معظم الطلبة المسجلين للدورة التكميلية هم ممن تقدموا للامتحان السابق.
وأضافت أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات ستنطبق على الدورة التكميلية المقبلة وهذا ينطبق أيضا على نمط الأسئلة.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي، وسيكون أول أيام الامتحان في يوم الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.
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