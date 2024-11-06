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التربية: لا تغيير على نمط الأسئلة في الامتحان التكميلي للتوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 03:41 م
الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن نمط أسئلة الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" سيكون كما كان في الامتحان العام دون إجراء أي تغيير.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الامتحان التكميلي هو امتداد للامتحان العام، وأن معظم الطلبة المسجلين للدورة التكميلية هم ممن تقدموا للامتحان السابق.

وأضافت أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات ستنطبق على الدورة التكميلية المقبلة وهذا ينطبق أيضا على نمط الأسئلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي، وسيكون أول أيام الامتحان في يوم الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.
 
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