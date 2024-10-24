التربية: لا تمديد لفترة التسجيل في تكميلية التوجيهي

وقال العمري لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسجيل ينتهي اليوم الخميس، ولن يتم استقبال أي طلب للاشتراك بالامتحان التكميلي للتوجيهي بعد هذا الموعد.
وأضاف أنه في حال اتخذت التربية قرارا بالتمديد فإنه سيكون لإتاحة الفرصة للطلبة من أجل التسجيل، مؤكدا أن ذلك يخضع للنسبة المستهدفة من عقد الامتحان وأعداد المسجلين ونسبة الطلبة الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك حتى الآن.
يشار إلى أنه يمكن التسجيل إلكترونيا للاشتراك في الامتحان التكميلي عبر الرابط (exams.moe.gov.jo).
وكان رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة في وقت سابق أن تعقد الدورة التكميلية في موعدها المعتاد أي في نهاية شهر كانون الأول 2024.
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