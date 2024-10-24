 
الخميس 2024-10-24 11:23 ص
 

التربية: لا تمديد لفترة التسجيل في تكميلية التوجيهي

وزارة التريبية والتعليم
وزارة التريبية والتعليم
الخميس، 24-10-2024 10:37 ص
الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري أنه لا نية لتمديد فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024/ الامتحان التكميلي.اضافة اعلان


وقال العمري لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسجيل ينتهي اليوم الخميس، ولن يتم استقبال أي طلب للاشتراك بالامتحان التكميلي للتوجيهي بعد هذا الموعد.

وأضاف أنه في حال اتخذت التربية قرارا بالتمديد فإنه سيكون لإتاحة الفرصة للطلبة من أجل التسجيل، مؤكدا أن ذلك يخضع للنسبة المستهدفة من عقد الامتحان وأعداد المسجلين ونسبة الطلبة الذين لم يدفعوا رسوم الاشتراك حتى الآن.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل إلكترونيا للاشتراك في الامتحان التكميلي عبر الرابط (exams.moe.gov.jo).

وكان رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة في وقت سابق أن تعقد الدورة التكميلية في موعدها المعتاد أي في نهاية شهر كانون الأول 2024.
 
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