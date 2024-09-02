التربية لـ"الوكيل الاخباري": لا منع للطلبة من تحويل تخصصاتهم

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكدت وزارة التربية والتعليم ان تحويل طلبة الصف العاشر من تخصص لتخصص داخل المسار التعليمي يحكمه الطاقة الاستيعابية.

