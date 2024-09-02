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التربية لـ"الوكيل الاخباري": لا منع للطلبة من تحويل تخصصاتهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 02-09-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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أكدت وزارة التربية والتعليم ان تحويل طلبة الصف العاشر من تخصص لتخصص داخل المسار التعليمي يحكمه الطاقة الاستيعابية.

 

وحول منع مديريات التربية طلبة الصف العاشر من تحويل تخصصاتهم أو مساراتهن، أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري لـ "الوكيل الاخباري" ان المقاعد في التخصصات داخل مسار التعليم (الأكاديمي أو المهني) لطلبة الصف العاشر محدودة .

 
وبين أن الطلبة على معرفة مطلقة بمسارات التعليم والتخصصات قبل اختيارهم.

يشار إلى ان التربية هذا العام طبقت نظام اختيار المسارات التعليمية من الصف التاسع، بعد  أن كان تاريخيا يبدأ من الصف العاشر.

كما حصرت الوزارة المسارات التعليمية بإثنين هما الأكاديمي والمهني، بدلا من التنوع الذي كان سائدا في السابق. 

 
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