التربية لـ"الوكيل الاخباري": لا منع للطلبة من تحويل تخصصاتهم

وبين أن الطلبة على معرفة مطلقة بمسارات التعليم والتخصصات قبل اختيارهم.
يشار إلى ان التربية هذا العام طبقت نظام اختيار المسارات التعليمية من الصف التاسع، بعد أن كان تاريخيا يبدأ من الصف العاشر.
كما حصرت الوزارة المسارات التعليمية بإثنين هما الأكاديمي والمهني، بدلا من التنوع الذي كان سائدا في السابق.
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