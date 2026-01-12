التربية لـ "الوكيل": امتحان الإنجليزي للتوجيهي التكميلي يُعقد في موعده غدًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات أن امتحان اللغة الإنجليزية ضمن الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة سيُعقد يوم غد الثلاثاء دون أي تغيير.

وأوضح في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن الوزارة وفّرت وسائل التدفئة داخل قاعات الامتحان، ووجّهت إدارات القاعات بإدخال الطلبة فور وصولهم .