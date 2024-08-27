التربية لـ"الوكيل": تأخر توزيع الكتب ليس ظاهرة.. والبديل الإلكتروني متوفر

امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة قالت لـ"الوكيل الاخباري" انه قد يحدث بعض التأخير في توزيع الكتب ببعض مديريات التربية ولكنها ليست ظاهرة عامة، مؤكدة ان الوزارة تستقبل الملاحظات بشكل مستمر من الميدان للتعامل معها من خلال غرفة العمليات في الوزارة.
وتابعت شخاترة: "لا ننكر وجود تأخير في توريد بعض الكتب ، لكننا اتحنا جميع المواد بالنسخ الالكترونية على موقع الوزارة" ، وعللت التأخير بوجود مناهج مطورة وجديدة استغرقت بعض الوقت في تدقيقها وطباعتها وانها تمر بمراحل متعددة.
وأكدت ان الكتب المتأخرة عبارة عن أوراق داعمة لا تعرقل سير العملية التعليمية.
وأوضحت شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان اخر كتاب للصف التوجيهي 11 اللغة العربية تم الانتهاء من توريده اليوم الثلاثاء.
وذكرت ان الوزارة تورد وتوزع الكتب على المدارس الحكومية ، اما المدارس الخاصة لم يبدأ دوامها بعد ، وسيستلم طلبة المدارس الخاصة الكتب كاملة الاسبوع القادم .
وختمت باستعداد الوزارة لاستقبال جميع الملاحظات من المواطنين والاعلام للتعامل معها.
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