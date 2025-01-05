التربية لـ " الوكيل " : لا تحويل للدراسة عن بُعد بسبب الفيروس الصيني

العجارمة اكد لـ " الوكيل الاخباري " على ضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة التي تهدف إلى زعزعة الأمن المجتمعي وإثارة القلق بين المواطنين ،ودعا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
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