التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

الأحد 2026-03-01 11:47 م

وزارة التربية والتعليم
الأحد، 01-03-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية-     أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أنه لا يوجد أي تعطيل لدوام المدارس يوم الاثنين، مشددًا على أن العملية التعليمية تسير وفق مسارها الطبيعي.

وأوضح حياصات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  أن المدارس ستستقبل الطلبة في مواعيدها المعتادة، داعيًا إلى عدم الالتفات للشائعات أو المعلومات غير الرسمية  ، واستقاء الأخبار من مصادرها المعتمدة.

 
 


