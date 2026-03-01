التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

وأوضح حياصات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن المدارس ستستقبل الطلبة في مواعيدها المعتادة، داعيًا إلى عدم الالتفات للشائعات أو المعلومات غير الرسمية ، واستقاء الأخبار من مصادرها المعتمدة.
