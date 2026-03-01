التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أنه لا يوجد أي تعطيل لدوام المدارس يوم الاثنين، مشددًا على أن العملية التعليمية تسير وفق مسارها الطبيعي.

اضافة اعلان