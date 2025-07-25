التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي

وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي، وإنما ستكون في النصف الأول من الشهر المقبل عقب الانتهاء من إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة والإدخال النهائي للعلامات.
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