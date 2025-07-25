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التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي

وزارة التربية
وزارة التربية والتعليم
 
الجمعة، 25-07-2025 06:35 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، الجمعة، أن إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، سيكون في الثلث الأول من آب/أغسطس المقبل.اضافة اعلان


 وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  إنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي، وإنما ستكون في النصف الأول من الشهر المقبل عقب الانتهاء من إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة والإدخال النهائي للعلامات.
 
 
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