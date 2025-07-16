الأربعاء 2025-07-16 01:51 م
 

"التربية" لـ الوكيل : نتائج طلبة التوجيهي حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 16-07-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة،ان نتائج طلبة الثانوية العامة حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية، مع معدلات ضمن النطاق المعتاد في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نسب النجاح في الأعوام الأخيرة تجاوزت 63%.

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وبين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات . 

 
 
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