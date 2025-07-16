"التربية" لـ الوكيل : نتائج طلبة التوجيهي حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة،ان نتائج طلبة الثانوية العامة حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية، مع معدلات ضمن النطاق المعتاد في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نسب النجاح في الأعوام الأخيرة تجاوزت 63%.

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