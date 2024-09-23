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التربية: منهاج "الشاب محمد" المتداول على مواقع التواصل ليس أردنياً

صورة من منهاج احدى الدول العربية
صورة من منهاج احدى الدول العربية
الإثنين، 23-09-2024 01:34 م

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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 قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصف سيدنا محمد بـ "الشاب محمد" في أحد الكتب المدرسية هو لمنهاج في احد الدول العربية ، وليس منهاجاً اردنياً .

 

وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" أن النص أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي  ، موضحا انه تابع لإحدى الدول العربية، داعياً الى التحقق من المعلومة قبل تداولها على مواقع التواصل.
وأشار أن المناهج تمر بعدة مراحل متابعة وتدقيق وتعرض على هيئات من الأكاديميين وتربويين وشخصيات دينية.


وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحدى مناهج الدول العربية واصفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بـ "الشاب محمد" .

 
gnews

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