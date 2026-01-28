التربية: نتائج التوجيهي في النصف الأول من شباط ولا موعد محدد حتى الآن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أنه لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج سيكون خلال النصف الأول من شهر شباط المقبل.

وأوضح حياصات لموقع الوكيل الاخباري أن الوزارة ما تزال في مراحل التصحيح والتدقيق، لافتًا إلى أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من تاريخ آخر امتحان، وذلك لضمان الدقة والعدالة في النتائج.