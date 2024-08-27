التربية: 19 الف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة الى الحكومية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات
قالت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان 18 الفاً و 469 طالباً انتقلوا من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية هذا العام .
واوضحت شخاترة ان اعداد الطلبة المنتقلين الى المدارس الحكومية المسجل لدى الوزارة حتى اليوم الثلاثاء ، مشيرةً في الوقت ذاته انه ما زال هناك بعض الطلبة على قوائم الانتظار ، وسيتم استقبالهم بأعلى طاقة استيعابية للمدارس الحكومية، ما سيرفع اعداد الطلبة الى 19 الف طالب مع انتهاء فترة الانتقال.
اما على صعيد انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى الخاصة ، كشفت الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان عددهم بلغ حتى اليوم الثلاثاء 6 الاف و 670 طالباً وطالبة .
ويتوجه طلبة المدارس الخاصة إلى مدارسهم يوم الأحد القادم والذي يصادف الأول من ايلول.
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