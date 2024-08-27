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التربية: 19 الف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة الى الحكومية

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية
طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية
الثلاثاء، 27-08-2024 01:47 م

 الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قالت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان 18 الفاً و 469 طالباً انتقلوا من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية هذا العام .

واوضحت شخاترة ان اعداد الطلبة المنتقلين الى المدارس الحكومية المسجل لدى الوزارة حتى اليوم الثلاثاء ، مشيرةً في الوقت ذاته انه ما زال هناك بعض الطلبة على قوائم الانتظار  ، وسيتم استقبالهم بأعلى طاقة استيعابية للمدارس الحكومية، ما سيرفع اعداد الطلبة الى 19 الف طالب مع انتهاء فترة الانتقال.

 اما على صعيد انتقال الطلبة من المدارس الحكومية الى الخاصة ، كشفت الدكتورة سحر شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" ان عددهم بلغ حتى اليوم الثلاثاء  6 الاف و 670 طالباً وطالبة . 

ويتوجه طلبة المدارس الخاصة إلى مدارسهم  يوم الأحد القادم والذي يصادف الأول من ايلول.

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