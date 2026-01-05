​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفات امتحانات شهادة الثانوية العامة "تكميلية التوجيهي" بلغ حتى نهاية اليوم الرابع من الامتحانات نحو 190 مخالفة.
وبيّن شحادة أن معظم هذه المخالفات تمثلت بمحاولات إدخال أدوات اتصال إلى قاعات الامتحان، فيما تم ضبط ثلاثة طلاب تمكنوا من تصوير أسئلة الامتحان، وقد تقرر حرمانهم لمدة عامين.
وأوضح أن العقوبات المتخذة بحق المخالفين تتراوح بين الإنذار والحرمان لسنتين، وذلك من أصل 131 ألف طالب يتقدمون لهذه الدورة الامتحانية.
