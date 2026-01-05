الإثنين 2026-01-05 10:36 ص

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين ​ الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفا
تعبيرية
الإثنين، 05-01-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفات امتحانات شهادة الثانوية العامة "تكميلية التوجيهي" بلغ حتى نهاية اليوم الرابع من الامتحانات نحو 190 مخالفة.

اضافة اعلان


وبيّن شحادة أن معظم هذه المخالفات تمثلت بمحاولات إدخال أدوات اتصال إلى قاعات الامتحان، فيما تم ضبط ثلاثة طلاب تمكنوا من تصوير أسئلة الامتحان، وقد تقرر حرمانهم لمدة عامين.

وأوضح أن العقوبات المتخذة بحق المخالفين تتراوح بين الإنذار والحرمان لسنتين، وذلك من أصل 131 ألف طالب يتقدمون لهذه الدورة الامتحانية.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية

جواز سفر أردني

أخبار محلية 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين ​ الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفا

خاص بالوكيل ​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

تعبيرية

خاص بالوكيل التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم،

خاص بالوكيل التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

الجامعة الأردنية

أخبار محلية النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"



 






الأكثر مشاهدة