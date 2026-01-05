​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفات امتحانات شهادة الثانوية العامة "تكميلية التوجيهي" بلغ حتى نهاية اليوم الرابع من الامتحانات نحو 190 مخالفة.

