الترخيص: خدمة جديدة لتقليص مدة انتظار الفحص العملي برسوم مرنة

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الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في قطاع الترخيص تهدف بالدرجة الأولى إلى التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلى أن نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد جاء ضمن حزمة تطويرية شاملة لخدمات الترخيص في المملكة. اضافة اعلان





وقال القرعان، خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، إن الإدارة باشرت بتفعيل خدمات النظام الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية، موضحاً أن المواطن أصبح بإمكانه التوجه مباشرة إلى إدارة الترخيص وتجديد ترخيص مركبته وفق الإجراءات الجديدة التي تشمل المدد الجديدة وفق لتاريخ الترخيص وليس موعد انتهاء الترخيص.



وبيّن أن النظام السابق كان يترتب عليه خصم مدة التأخير في حال عدم ترخيص المركبة ضمن الوقت المحدد، بينما ينص النظام الجديد على منح المواطن سنة كاملة من تاريخ التجديد دون خصم فترة التأخير السابقة.



وأضاف أن النظام اعتمد آلية دقيقة لاحتساب مدة التأخير “بالأيام”، بحيث يتم احتساب رسوم إضافية عن الأيام التي يتأخر فيها مالك المركبة عن الترخيص، بدلاً من احتساب سنة كاملة، وذلك بهدف عدم تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة.



وأشار القرعان إلى أن الحكومة، ومع كل إطلاق لمركز خدمات حكومي شامل، تعمل على إدراج خدمات الترخيص بشكل فوري ضمن منظومة المركز.



وفيما يتعلق بمركبات النقل المشترك (البكبات والفانات) التي تعمل بشكل كامل على الكهرباء، أوضح أن هذه الفئة لم يكن لها تنظيم واضح سابقاً وهو ما أدى إلى تنظيم هذه المركبات بموجب النظام الجديد ووضع رسوم ترخيص عليها ، فيما لم يتم المساس برسوم مركبات الركوب الخاصة التي تعمل على الكهرباء " ولن يتم المساس به نهائياً" بحسب القرعان .



وأكد أن النظام الجديد أتاح أيضاً ميزة تنظيمية مهمة، تتمثل بإمكانية تجديد ترخيص المركبة المنتهي لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من الترخيص السابق، بما يشكل تسهيلاً جديداً للمواطنين.



وفي جانب آخر، كشف القرعان عن خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالفحص العملي للحصول على رخصة القيادة، تتيح للمتقدم اختيار موعد قريب وفق رغبته، مقابل رسوم تختلف حسب التوقيت؛ حيث تبلغ 100 دينار في حال تقديم الموعد إلى اليوم نفسه، و50 ديناراً لليوم التالي، و25 ديناراً لليوم الذي يليه، فيما يكون مجاناً للايام التالية، وذلك بهدف تقليص فترات الانتظار الطويلة.



كما أوضح أن التعليمات الجديدة الخاصة بالفحص الفني للمركبات نصت على إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند التسجيل لأول مرة، ثم مرة كل سنتين لاحقاً.



وبيّن أنه يتم اعتماد آلية إعفاء مبنية على رقم اللوحة وسنة انتهاء الترخيص، بحيث تُعفى المركبة من الفحص إذا كان رقمها الأخير وسنة انتهاء الترخيص متطابقين في الزوجية أو الفردية.



واختتم القرعان بالتأكيد على أن النظام الجديد يتضمن أيضاً حافزاً للمواطنين الملتزمين، يتمثل بمنح خصم بنسبة 25% من رسوم الترخيص في حال عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة عليهم.









