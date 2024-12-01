الترخيص: قرار بإعفاء رسوم إعادة تسجيل "الرقم" لسيارات العمومي والشحن

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العميد المهندس عمر القرعان عن قرار بإعفاء المركبات العمومية المنتهي ترخيصها منذ سنتين من "رسوم إعادة تسجيل الرقم العمومي".

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