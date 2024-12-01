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الترخيص: قرار بإعفاء رسوم إعادة تسجيل "الرقم" لسيارات العمومي والشحن

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العميد المهندس عمر القرعان عن قرار بإعفاء المركبات العمومية المنتهي ترخيصها منذ سنتين من "رسوم إعادة تسجيل الرقم العمومي".

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وقال القرعان، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه بإمكان الأشخاص الذين دفعوا رسوم إعادة تسجيل الرقم العمومي مراجعة فروع الترخيص وفتح معاملة رديات من أجل استرداد المبالغ التي تم دفعها، لافتا إلى أن قيمة هذا الرسم يختلف من مركبة لأخرى.

وأضاف أن عدد المركبات التي استفادت من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الغرامات بلغ حتى مساء يوم الخميس الماضي 31541 مركبة، بمعدل يومي 4500 مركبة منذ بدء العمل بالقرار.

وأشار القرعان إلى أن إدارة الترخيص اتخذت كافة الاستعدادات الفنية والبشرية لاستكمال معاملات الترخيص وذلك في كل فروعها بالإضافة لخدمة الترخيص المتنقل وخدمة الترخيص المسائي وذلك بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

يذكر أن حجم وقيمة الإعفاءات وفق قرار مجلس الوزراء ستبدأ من عشرات الدنانير للشخص الواحد وتصل إلى آلاف الدنانير، وهي متفاوتة بسبب اختلاف شرائح الترخيص وعدد السنوات التي لم يقم مالك المركبة بترخيصها.

وكان قرر مجلس الوزراء في 19 تشرين ثاني الماضي، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/12/2024.

 

 

 

 
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