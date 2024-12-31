التعامل مع اغلاق وانجراف اتربة على طريق وادي شعيب (فيديو)

وقالوا ان الانجراف ادى الى تجمع صخور واتربة في حرم الشارع ، وان مجموعات السير والاشغال يعملون على ازالة الطمم واعادة فتح الطريق .
لاحقاً اكدت ادارة السير أنه ونتيجة الانهيارات في شارع وادي شعيب فقد تم إغلاق الشارع من نقطة الجندي المجهول صعودا باتجاه السلط ويتم رفع اثر الانهيارات وتحويل السير باتجاه ماحص والفحيص من خلال الجسر الخشبي .
كما قال الناطق باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر محارمة ان آليات الاشغال تعاملت مع انجراف الاتربة والعمل جاري على فتح الطريق امام حركة السير.
التعامل مع اغلاق وانجراف اتربة على طريق وادي شعيب#الاردن #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/dkiEnW0aGS— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 31, 2024
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