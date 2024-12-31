 
الثلاثاء 2024-12-31 09:49 ص
 

التعامل مع اغلاق وانجراف اتربة على طريق وادي شعيب (فيديو)

من موقع الانجراف
من موقع الانجراف
الثلاثاء، 31-12-2024 08:12 ص

الوكيل الإخباري-    وقع انجراف اتربة على طريق نزول وادي شعيب فجر اليوم الثلاثاء بسبب الامطار ادى الى اغلاق اجزاء من الطريق وفق شهود عيان لبرنامج الوكيل .

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وقالوا ان الانجراف ادى الى تجمع صخور واتربة في حرم الشارع ، وان مجموعات السير والاشغال يعملون على ازالة الطمم واعادة فتح الطريق .


لاحقاً اكدت ادارة السير أنه ونتيجة الانهيارات في شارع وادي شعيب فقد تم إغلاق الشارع من نقطة الجندي المجهول صعودا باتجاه السلط ويتم رفع اثر الانهيارات وتحويل السير باتجاه ماحص والفحيص من خلال الجسر الخشبي .


كما قال الناطق باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر محارمة ان آليات الاشغال تعاملت مع انجراف الاتربة  والعمل جاري على فتح الطريق امام حركة السير.

 

 

 


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