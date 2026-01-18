الأحد 2026-01-18 01:18 م

التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض في النصف الثاني من شباط

وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 18-01-2026 12:14 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن موعد إعلان نتائج المنح والقروض سيكون خلال النصف الثاني من شهر شباط المقبل.اضافة اعلان


وأوضح الخطيب لـ "الوكيل الاخباري"و أن الوزارة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات اللازمة بدقة وعدالة قبل إعلان النتائج النهائية.

واكد أن الوزارة بدأت بمعالجة الاعتراضات الحقيقية التي تقدم بها الطلبة، لا سيما تلك المترافقة مع تحميل وثائق رسمية تثبت صحة الاعتراضات المقدمة، مؤكدًا أن الاعتراضات غير المدعومة بوثائق لن يُنظر فيها.

وبيّن أن بإمكان الطلبة الراغبين في الاطلاع على النقاط المحتسبة لطلباتهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات في وزارة التعليم العالي، من خلال الرابط:
www.dsamohe.gov.jo.
 
 


