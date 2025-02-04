التعليم العالي تنفي أي توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض

10:18 ص

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الوكيل الإخباري- نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب التعليم العالي أي توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض لهذا العام . اضافة اعلان





وأكد الخطيب عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن الحكومة أوفت بوعودها وضاعفت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ، وهو الأمر الذي مكّن وزارة التعليم العالي من رفع عدد الطلبة المستفيدين من برنامج المنح والقروض الجامعية لهذا العام .



ولفت إلى أن نظام صندوق دعم الطالب الجامعي حدد المعايير والمواصفات التي يتم دراسة طلبات المتقدمين للمنح والقروض، حيث تنقسم المعايير إلى معايير اقتصادية وأكاديمية ويتم تحويلها إلى نقاط مقسمة إلى 1000 نقطة لضمان المنافسة بين الطلبة على المنح والقروض بشكل عادل .



ونوّه بأن عدد الذين تقدموا للمنح والقروض الجامعية بلغ نحو 75 ألف طالب تقريباً ، حيث تم قبول 53 ألف منهم بعد أن انطبقت عليهم الشروط ، بنسبة وصلت إلى 70% ، لافتاً إلى الطلبة من حملة الدبلوم المتوسط وعددهم 8264 تم قبولهم بنسبة 100% . 43 لواءً من أصل 56 لواءً لمرحلة البكالوريوس تم قبول الطلبة بالمنح بنسبة 100% ، كما تم شمول10671 طالب ممن يتحصلون على المعونة الوطنية تم شمولهم بنسبة 100% وهو ما يؤكد بأن الطلبة المتفوقين أكاديمياً لم يتم حرمانهم من المنافسة على المنح والقروض وفقاً للخطيب .



وأشار أن عدد الطلبة الغير مقبولين بلغ 22 الف طالب.





