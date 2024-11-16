التعليم العالي تنفي احتمالية تحويل دوام الجامعات إلى الكتروني اعتبارا من الفصل القادم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

نفى مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية تحويل الدوام في الجامعات إلى تعليم عن بعد ابتداءا من الفصل القادم.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بتحويل الدوام في الجامعات إلى تعليم عن بعد.



وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت ان 90% احتمالية تحويل الدوام الجامعي إلى إلكتروني ابتداءا من الفصل القادم.