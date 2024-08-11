 
الأحد 2024-08-11 02:22 م
 
 

التعليم العالي توضح بشأن صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي




 

الأحد، 11-08-2024 01:08 م

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن موعد صرف المستحقات المالية للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط  غير محدد لغاية الآن.

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة بانتظار توفر المخصصات من وزارة المالية للمباشرة بصرفها لمستحقيها.

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية فور توفر المخصصات وستعلن عن ذلك من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد وصل "الوكيل الإخباري"، استفسارات حول موعد صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط.

gnews

أحدث الأخبار

السفير محمد الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

أخبار محلية السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا للنمسا

تعبيرية

أسواق ومال مصر.. خبراء يعلقون على انخفاض الأصول الأجنبية لدى بنوك البلاد

رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة

أخبار محلية بعد 33 عاماً.. رئيس بلدية ناعور يُحقق حلمه ويجتاز امتحان التوجيهي

المستشار أولاف شولتس

فلسطين المستشار الألماني يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار

تعبيرية

فن ومشاهير أول تعليق من محمد منير بعد وعكته الصحية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

نوم

فيديو منوع قاعدة النوم الجيد الذهبية 1 2 3 6

دونالد ترامب

عربي ودولي أول تعليق من البيت الأبيض بعد اختراق حملة ترامب





 


 



الأكثر مشاهدة