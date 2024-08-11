التعليم العالي توضح بشأن صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن موعد صرف المستحقات المالية للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشمال والوسط غير محدد لغاية الآن.
وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة بانتظار توفر المخصصات من وزارة المالية للمباشرة بصرفها لمستحقيها.
وأشار إلى أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية فور توفر المخصصات وستعلن عن ذلك من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد وصل "الوكيل الإخباري"، استفسارات حول موعد صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط.
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