التعليم العالي توضح حول قبول الطلبة الأردنيين المصابين بالسرطان في الجامعات

الوكيل الإخباري- أعلن مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب عن بدء استقبال طلبات المقاعد المخصصة للطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان اعتبارا من يوم الأحد القادم 18 آب الحالي ولغاية 5 أيلول المقبل.



وقال الخطيب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن مجلس التعليم العالي طبق هذه التجربة لأول مرة العام الماضي، واستقبل عشرات الطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم المجلس في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط.



وأضاف أن هذه التجربة جاءت بهدف منح هؤلاء الطلبة الحق في المنافسة للحصول على مقاعد بالجامعات القريبة من أماكن سكنهم وأماكن الحصول على علاجهم نظرا لخصوصية المرض وحاجتهم للقرب من عائلاتهم خلال فترة العلاج.



وبيّن أن الطالب الذي يريد التقدم للحصول على هذه المقاعد يجب أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل 65% فما فوق، وإحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر، وإحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.