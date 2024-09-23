التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار

وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة ولغاية هذه اللحظة لا تزال تسعى لإصدار نتائج نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 خلال ايام بنهاية شهر أيلول الجاري ، فيما لم يتم تحديد موعد مؤكد لإصدار النتائج حتى الآن .
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