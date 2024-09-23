التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن الوزارة تواصل الليل بالنهار لإعلان نتائج القبول الموحد في أقرب فرصة ممكنة. اضافة اعلان





وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة ولغاية هذه اللحظة لا تزال تسعى لإصدار نتائج نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 خلال ايام بنهاية شهر أيلول الجاري ، فيما لم يتم تحديد موعد مؤكد لإصدار النتائج حتى الآن .