 
الإثنين 2024-09-23 09:42 ص
 
 

التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإثنين، 23-09-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن الوزارة تواصل الليل بالنهار  لإعلان نتائج القبول الموحد في أقرب فرصة ممكنة.اضافة اعلان


وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة ولغاية هذه اللحظة لا تزال تسعى لإصدار نتائج نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025  خلال ايام بنهاية شهر أيلول الجاري ، فيما لم يتم تحديد موعد مؤكد لإصدار النتائج حتى الآن .
 
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