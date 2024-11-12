التعليم العالي: لا أعطال في الموقع الإلكتروني لطلبات المنح والقروض

الوكيل الإخباري- نفى الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب وجود أعطال في الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات الحصول على البعثات والمنح والقروض الداخلية . اضافة اعلان





وأكد الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن الموقع الإلكتروني لم يتعرض لأي خلل فني أو تقني ، مشيراً إلى أن عمليات تقديم الطلبات ما زالت مستمرة ومتواصلة .



ولفت إلى أن عدد المتقدمين بطلبات الحصول على المنح والقروض والبعثات وصل إلى 70 ألف طالب وطالبة ، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون الخميس القادم الموافق 14/11/2024 .



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