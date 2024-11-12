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التعليم العالي: لا أعطال في الموقع الإلكتروني لطلبات المنح والقروض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 12-11-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري-  نفى الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب وجود أعطال في الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات الحصول على البعثات والمنح والقروض الداخلية .اضافة اعلان


وأكد الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" أن الموقع الإلكتروني لم يتعرض لأي خلل فني أو تقني ، مشيراً إلى أن عمليات تقديم الطلبات ما زالت مستمرة ومتواصلة .

ولفت إلى أن عدد المتقدمين بطلبات الحصول على المنح والقروض والبعثات وصل إلى 70 ألف طالب وطالبة ، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون الخميس القادم الموافق 14/11/2024 .

رابط التقديم

 
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