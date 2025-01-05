التعليم العالي: نتائج المنح والقروض نهاية الشهر الحالي

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" بأن موعد إعلان النتائج سيكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم على أبعد تقدير.
وبيّن بأن العدد المتوقع للمستفيدين من المنح والقروض الداخلية للعام الجديد سيصل إلى قرابة الـ 43 ألف طالب وطالبة .
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