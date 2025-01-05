 
الأحد 2025-01-05 03:58 م
 

التعليم العالي: نتائج المنح والقروض نهاية الشهر الحالي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأحد، 05-01-2025 03:01 م
الوكيل الإخباري-  كشف الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن موعد إعلان نتائج طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024/2025 .اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" بأن موعد إعلان النتائج سيكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم على أبعد تقدير.

وبيّن بأن العدد المتوقع للمستفيدين من المنح والقروض الداخلية للعام الجديد سيصل إلى قرابة الـ 43 ألف طالب وطالبة .
 
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