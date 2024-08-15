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التعليم العالي: 3 خيارات أمام الطلبة الأردنيين الذين فقدوا منح دراسة الطب في الجزائر

أعلام الأردن والجزائر
أعلام الأردن والجزائر




 

الخميس، 15-08-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري -  كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن هناك 3 خيارات أمام الطلبة الأردنيين الذين فقدوا حقهم بمنحة دراسة تخصص الطب في الجزائر بعد تعذر سفرهم إلى الجامعات هناك.

وقال الدبعي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقعت برنامج تنفيذي لدراسة الطب في الجزائر وتمت الموافقة على 20 منحة للطلبة الأردنيين لكن وزارة الخارجية الجزائرية لم تسمح بدخول الطلبة مما أدى إلى تعذر سفر الطلبة إلى هناك رغم بحث القضية على أرفع المستويات بين الدولتين ولم تفلح المحاولات للتوصل إلى حل.

وأضاف أن هناك 3 خيارات أمام الطلبة، الأول هو قبولهم للدراسة في الجامعات الأردنية حسب التخصصات التي قبلوا بها العام الماضي عبر القبول الموحد، أما الثاني فهو المنافسة على نسبة الـ5% التي حددتها وزارة التعليم العالي لدراسة الطب لطلبة السنوات السابقة، والخيار الثالث هو دراسة تخصص الطب في دولة المغرب بعد التوصل لاتفاق مشابه لما كان عليه الاتفاق مع الجزائر ويتضمن 20 منحة دراسية للطلبة الأردنيين.

 

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