التعمري يتوهّج أوروبيا.. ويدوّن بصمته كأفضل لاعب آسيوي في الدوريات الكبرى

الوكيل الإخباري- توهّج اللاعب موسى التعمري أمام ليون، أمس الأحد، ودوّن بصمته في مباراة حملت لحظة استثنائية خارج حسابات المنطق الكروي، بعدما تعامل مع كرة في مساحة ضيقة وتحت ضغط مباشر بتركيز لافت، قبل أن يطلق تسديدة قوية من زاوية شبه مغلقة اخترقت كل التوقعات واستقرت في الشباك بشكل مباغت أربك حارس فريق ليون الفرنسي.



المشهد أعاد الذاكرة مباشرة إلى هدف ماركو فان باستن الشهير في يورو 1988، من حيث الجرأة المطلقة في اتخاذ قرار التسديد من وضع يبدو مستحيل التنفيذ، هذا التشابه لم يكن في الشكل فقط، بل في الفكرة الجوهرية: تحويل لحظة معقدة إلى لقطة حاسمة تُفرض على الجميع، لتتحول بصمة التعمري إلى واحدة من أبرز مشاهد اللقاء رغم خسارة ناديه رين بنتيجة 4-2 أمام ليون.

