التعمري يتوهّج أوروبيا.. ويدوّن بصمته كأفضل لاعب آسيوي في الدوريات الكبرى

المشهد أعاد الذاكرة مباشرة إلى هدف ماركو فان باستن الشهير في يورو 1988، من حيث الجرأة المطلقة في اتخاذ قرار التسديد من وضع يبدو مستحيل التنفيذ، هذا التشابه لم يكن في الشكل فقط، بل في الفكرة الجوهرية: تحويل لحظة معقدة إلى لقطة حاسمة تُفرض على الجميع، لتتحول بصمة التعمري إلى واحدة من أبرز مشاهد اللقاء رغم خسارة ناديه رين بنتيجة 4-2 أمام ليون.
ولم يتوقف التعمري عند هذا الإنجاز فقط بل سطر نجم النشامى إنجازا تاريخيا يعد محطة فارقة في مسيرته ومسيرة كرة القدم الأردنية، بعدما تصدّر قائمة أفضل اللاعبين الآسيويين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، وفقا للأرقام والإحصائيات التي تعكس تأثيره المباشر داخل أرض الملعب.
ووفقا للمعطيات فقد جاء التعمري في الصدارة بـ12 مساهمة تهديفية (6 أهداف + 6 تمريرات حاسمة) مع نادي ستاد رين الفرنسي، متفوقا على الياباني ريتسو دوان الذي سجل 10 مساهمات تهديفية.
كما ارتفع إجمالي مساهماته إلى 15 مساهمة عند احتساب ركلات الجزاء التي تسبب بها، ليعزز مكانته كأكثر لاعب آسيوي تأثيرا في أقوى الدوريات العالمية هذا الموسم، في إنجاز يوصف بأنه حدث تاريخي لكرة القدم الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الكواليت يبشر الأردنيين.. سعر الأضحية البلدية أقل من الروماني
-
الأردن .. وافدون يطالبون بإعفاء للغرامات يتيح لهم تصويب أوضاعهم أو السفر إلى أوطانهم
-
إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية
-
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة هدف الفيصلي الثالث في شباك الرمثا
-
مدير عام النقل البري لـ"برنامج الوكيل": تعديل الأجور سيشمل سيارات التطبيقات إلى جانب سيارات التكسي قريباً
-
مدير عام الضريبة لـ "برنامج الوكيل" : صرف 35 مليون دينار رديات ضريبة دخل للمكلفين خلال اسبوع
-
رابطة مشجعي النشامى تناشد لمنحها تأشيرات السفر لتشجيع المنتخب بكأس العالم
-
فيديو .. انعدام كامل للرؤية على الطريق الصحراوي وتحذير لكافة السائقين