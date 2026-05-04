التعمري يتوهّج أوروبيا.. ويدوّن بصمته كأفضل لاعب آسيوي في الدوريات الكبرى

الوكيل الإخباري- توهّج اللاعب موسى التعمري أمام ليون، أمس الأحد، ودوّن بصمته في مباراة حملت لحظة استثنائية خارج حسابات المنطق الكروي، بعدما تعامل مع كرة في مساحة ضيقة وتحت ضغط مباشر بتركيز لافت، قبل أن يطلق تسديدة قوية من زاوية شبه مغلقة اخترقت كل التوقعات واستقرت في الشباك بشكل مباغت أربك حارس فريق ليون الفرنسي.

المشهد أعاد الذاكرة مباشرة إلى هدف ماركو فان باستن الشهير في يورو 1988، من حيث الجرأة المطلقة في اتخاذ قرار التسديد من وضع يبدو مستحيل التنفيذ، هذا التشابه لم يكن في الشكل فقط، بل في الفكرة الجوهرية: تحويل لحظة معقدة إلى لقطة حاسمة تُفرض على الجميع، لتتحول بصمة التعمري إلى واحدة من أبرز مشاهد اللقاء رغم خسارة ناديه رين بنتيجة 4-2 أمام ليون.

ولم يتوقف التعمري عند هذا الإنجاز فقط بل سطر نجم النشامى إنجازا تاريخيا يعد محطة فارقة في مسيرته ومسيرة كرة القدم الأردنية، بعدما تصدّر قائمة أفضل اللاعبين الآسيويين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، وفقا للأرقام والإحصائيات التي تعكس تأثيره المباشر داخل أرض الملعب.

ووفقا للمعطيات فقد جاء التعمري في الصدارة بـ12 مساهمة تهديفية (6 أهداف + 6 تمريرات حاسمة) مع نادي ستاد رين الفرنسي، متفوقا على الياباني ريتسو دوان الذي سجل 10 مساهمات تهديفية.

كما ارتفع إجمالي مساهماته إلى 15 مساهمة عند احتساب ركلات الجزاء التي تسبب بها، ليعزز مكانته كأكثر لاعب آسيوي تأثيرا في أقوى الدوريات العالمية هذا الموسم، في إنجاز يوصف بأنه حدث تاريخي لكرة القدم الأردنية.

 
 


