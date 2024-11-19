الجامعة الأردنية تقرر إنهاء دوام يوم الأربعاء الساعة 3 عصرًا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قررت الجامعة الأردنية إنهاء دوام يوم غد الأربعاء الساعة 3 عصرًا.

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باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق دوامها مع اداراتها مباشرة.