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الجامعة الأردنية تقرر إنهاء دوام يوم الأربعاء الساعة 3 عصرًا

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 19-11-2024 08:45 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قررت  الجامعة الأردنية  إنهاء دوام يوم غد الأربعاء الساعة 3 عصرًا.

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باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق دوامها مع اداراتها مباشرة. 

 


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