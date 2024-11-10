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الجامعة الأردنية تنفي وقوع مشاجرة طلابية كبيرة ووقوع إصابات

الجامعة الأردنية - أرشيفية
الجامعة الأردنية - أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 01:48 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة بين الطلبة في كلية الـ "IT" بالجامعة الأردنية ، ونقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .اضافة اعلان


بدورها نفت الجامعة عبر مدير وحدتها الإعلامية أحمد الزيود وقوع اي مشاجرة بالجامعة اليوم الاحد.

وأكد الزيود أن هذه الأخبار مضللة وغير صحيحة ، حيث لم تقع مشاجرة  في الكلية المقصودة ، لافتاً إلى أن التجمع الذي كان على باب الكلية عائد لإقامة مسابقة للطلبة المتواجدين فيها .
 
gnews

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