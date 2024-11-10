الجامعة الأردنية تنفي وقوع مشاجرة طلابية كبيرة ووقوع إصابات

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الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة بين الطلبة في كلية الـ "IT" بالجامعة الأردنية ، ونقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج . اضافة اعلان





بدورها نفت الجامعة عبر مدير وحدتها الإعلامية أحمد الزيود وقوع اي مشاجرة بالجامعة اليوم الاحد.



وأكد الزيود أن هذه الأخبار مضللة وغير صحيحة ، حيث لم تقع مشاجرة في الكلية المقصودة ، لافتاً إلى أن التجمع الذي كان على باب الكلية عائد لإقامة مسابقة للطلبة المتواجدين فيها .