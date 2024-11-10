الجامعة الأردنية تنفي وقوع مشاجرة طلابية كبيرة ووقوع إصابات

بدورها نفت الجامعة عبر مدير وحدتها الإعلامية أحمد الزيود وقوع اي مشاجرة بالجامعة اليوم الاحد.
وأكد الزيود أن هذه الأخبار مضللة وغير صحيحة ، حيث لم تقع مشاجرة في الكلية المقصودة ، لافتاً إلى أن التجمع الذي كان على باب الكلية عائد لإقامة مسابقة للطلبة المتواجدين فيها .
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