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الجمارك توضح حول تحديد سقف للشراء عبر الإنترنت

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك أن سقف التجارة الإلكترونية للأفراد مرهون بالقدرة الشرائية للمشتري، وأنه لم يتم التطرق سابقا لتحديد سقف للمشتريات.

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وقال العكاليك خلال رده على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إن مفهوم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مرتبط بشراء بضائع أو مستلزمات من مواقع إلكترونية للاستفادة من ميزتها وهي قد لا تتجاوز حد 1000-2000 دينار لعملية الشراء.


وأضاف أن الإرساليات والطلبيات الضخمة يتم التعامل معها مثل الإرساليات الأخرى ويتم استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفق الأصول.


وأشار إلى وجود حركة نشطة للتجارة الإلكترونية في المراكز الحدودية، موضحا أن البضائع يتم التعامل معها بشكل فوري ولا يجري تأخيرها وفق موعد وصولها.

 
gnews

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