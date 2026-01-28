الجمارك: ضريبة 16% على الطرود الأقل من 200 دينار اعتبارًا من الأحد المقبل

وأوضح العكاليك لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 200 دينار ستبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها سابقًا، مشيرًا إلى أن الجمارك تعتمد في احتساب الضريبة على قيمة البوالص المرفقة مع الشحنات.
وبيّن أن تحصيل الضريبة سيتم من خلال مركز التجارة الإلكترونية في المقابلين، وبحد أدنى يبلغ 5 دنانير، لافتًا إلى أن جميع الطرود التي تقل عن 200 دينار ستخضع لضريبة 16% سواء كانت شخصية أو مشتريات إلكترونية.
وأضاف أن الطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار سيتم تنظيم بيان جمركي أصولي لها، مؤكدًا أن الضريبة لا ترتبط بدولة محددة وتشمل الطرود القادمة من مختلف دول العالم.
وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تمتلك قاعدة بيانات كبيرة وتعمل على تطوير أنظمة إدارة المخاطر عبر مديرية متخصصة، لضمان التعامل مع الشحنات بكفاءة ومهنية.
وكشف أن حجم التجارة الإلكترونية شهد ارتفاعًا ملحوظًا ، إذ تجاوز عدد البوالص التي تزيد قيمتها عن 200 دينار نحو 3.5 مليون بوليصة ، فيما بلغ عدد الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار نحو 3 ملايين و227 ألف بوليصة.
