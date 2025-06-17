الحاج توفيق: الحديث عن ارتفاع أسعار المواد التموينية إشاعة لا أساس لها من الصحة

11:03 ص

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الوكيل الإخباري- أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الإشاعات المتكررة حول ارتفاع أسعار المواد التموينية لا أساس لها من الصحة. اضافة اعلان





وقال الحاج توفيق لـ "الوكيل الإخباري"، إن النقابة لم ترصد أي ارتفاع على أسعار المواد التموينية أو كلف الشحن، مشددًا على أن الوضع التمويني في المملكة مستقر، والبضائع تصل كما كانت في السابق دون أي تأخير أو تغيير.



وأضاف أن الشحن البحري مستمر عبر باب المندب ورأس الرجاء الصالح، وأن الحاويات تصل إلى ميناء العقبة في مواعيدها المحددة دون أي تأثير يُذكر من الأوضاع الإقليمية. كما أوضح أن حركة النقل البري لم تشهد هي الأخرى أي تغييرات أو عراقيل.



وأشار الحاج توفيق إلى أن تجار الأردن لم يستغلوا الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار، معتبرًا ذلك "سلوكًا وطنيًا مسؤولًا يعبّر عن التزام القطاع الخاص بمصلحة المواطن".



وأكد أن النقابة تتابع عن كثب ما يجري في الإقليم بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى بث القلق والتشويش.



وأكد على التزام النقابة والقطاع الغذائي بمبدأ الشفافية، موضحًا أنه "في حال طرأ أي تطور استثنائي، فسنكون صريحين وواضحين مع المواطن دون تأخير أو مواربة".