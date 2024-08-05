الحاج توفيق لـ الوكيل : هذه القطاعات المستثناة من قرار الاغلاق بوقت محدد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ان المطاعم والقطاعات السياحية والخدمية والصيدليات مستثناة من قرار إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان .

وبالتفاصيل قال الحاج توفيق لموقع الوكيل الاخباري ان القرار استثنى المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية .

واكد الحاج توفيق أن القرار استثنى ايضاً أيام المناسبات والأعياد وأن الدوام في جميع القطاعات في الأعياد سيكون حتى ساعات متأخرة لتلبية حاجات المواطنين.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن لموقع الوكيل الاخباري ان 5% فقط من تجار عمان عارضوا هذا القرار وفق استبيان تم طرحه على الاف المحلات التجارية .