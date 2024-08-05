 
الإثنين 2024-08-05 12:36 م
 
 

الحاج توفيق لـ الوكيل : هذه القطاعات المستثناة من قرار الاغلاق بوقت محدد

صورة مخبر في عمان - ارشيفية
صورة مخبز في عمان - ارشيفية




 

الإثنين، 05-08-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ان المطاعم والقطاعات السياحية والخدمية والصيدليات مستثناة من قرار  إغلاق المحلات التجارية بوقت محدد في العاصمة عمان .

 

 وبالتفاصيل قال الحاج توفيق لموقع الوكيل الاخباري ان القرار  استثنى المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدماتية والسياحية .

 

واكد الحاج توفيق أن القرار استثنى ايضاً أيام المناسبات والأعياد وأن الدوام في جميع القطاعات في الأعياد سيكون حتى ساعات متأخرة لتلبية حاجات المواطنين.

 

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن لموقع الوكيل الاخباري ان 5% فقط من تجار عمان عارضوا هذا القرار   وفق استبيان تم طرحه على الاف المحلات التجارية   .

 

وسيبدأ تطبيق القرار في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل ، والإغلاق سيكون عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء في فصل الصيف.

gnews

أحدث الأخبار

أسلاك الكهرباء

أخبار محلية الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة

بلدية إربد الكبرى

خاص بالوكيل بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية 15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الحمل

طب وصحة ما أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة