الثلاثاء 2026-03-03 12:29 ص

الحكومة الأردنية تدرس التحول إلى التعليم عن بُعد

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 02-03-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أكدت مصادر متطابقة لـ الوكيل الإخباري أن الحكومة الأردنية تدرس إمكانية تحويل العملية التعليمية في المملكة إلى نظام التعليم عن بُعد، في إطار استعداداتها لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على السلامة العامة.

اضافة اعلان


وبحسب المصادر، فإن الحكومة تبحث مختلف السيناريوهات المتاحة لضمان استمرارية التعليم دون انقطاع، مع إعطاء الأولوية لحماية الطلبة والكوادر التعليمية.


وأوضحت أن هذا التوجه يأتي كقرار سيادي على مستوى الحكومة، وليس من صلاحيات وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل منفرد، حيث يرتبط القرار بتقييم مستويات المخاطر في المنطقة.


ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، لا سيما بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على إيران التي بدأت يوم السبت الماضي، وما تبعها من تداعيات إقليمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية إلقاء القبض على هبة أبو طه وإحالتها إلى الجرائم الإلكترونية للتحقيق

آثار غارة إسرائيلية على لبنان الاثنين.

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: خيار الهجوم البري في لبنان "مطروح"

طائرة حربية إسرائيلية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار للاستخبارات العسكرية في طهران

الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا في أول 48 ساعة من الحرب على إيران

عربي ودولي الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا في أول 48 ساعة من الحرب على إيران

الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز وسنحرق أي سفينة تحاول عبوره

مديرية الامن العام

أخبار محلية رسالة من الامن العام للمواطنين القاطنين في محيط السفارة الأمريكية

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

رئاسة الوزراء

خاص بالوكيل الحكومة الأردنية تدرس التحول إلى التعليم عن بُعد



 






الأكثر مشاهدة