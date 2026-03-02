الحكومة الأردنية تدرس التحول إلى التعليم عن بُعد

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تبحث مختلف السيناريوهات المتاحة لضمان استمرارية التعليم دون انقطاع، مع إعطاء الأولوية لحماية الطلبة والكوادر التعليمية.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي كقرار سيادي على مستوى الحكومة، وليس من صلاحيات وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل منفرد، حيث يرتبط القرار بتقييم مستويات المخاطر في المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، لا سيما بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على إيران التي بدأت يوم السبت الماضي، وما تبعها من تداعيات إقليمية.
