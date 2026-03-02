الحكومة الأردنية تدرس التحول إلى التعليم عن بُعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت مصادر متطابقة لـ الوكيل الإخباري أن الحكومة الأردنية تدرس إمكانية تحويل العملية التعليمية في المملكة إلى نظام التعليم عن بُعد، في إطار استعداداتها لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على السلامة العامة.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تبحث مختلف السيناريوهات المتاحة لضمان استمرارية التعليم دون انقطاع، مع إعطاء الأولوية لحماية الطلبة والكوادر التعليمية.



وأوضحت أن هذا التوجه يأتي كقرار سيادي على مستوى الحكومة، وليس من صلاحيات وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل منفرد، حيث يرتبط القرار بتقييم مستويات المخاطر في المنطقة.