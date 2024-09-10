 
الثلاثاء 2024-09-10 02:09 م
 
 

المبيضين لـ"الوكيل الاخباري": ما انجز منذ الصباح واجب الدولة ومؤسساتها

الحكومة: انتخابات اليوم أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية

مهند المبيضين
مهند المبيضين
الثلاثاء، 10-09-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين ان الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء العاشر من أيلول أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية عقب مجموعة الاجراءات التي قامت بها خلال السنوات الماضية.

اضافة اعلان

 

المبيضين وفي تصريحات لـ"الوكيل الاخباري" فصل الاجراءات بقانون الانتخاب الجديد ولجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية وتمكين المرأة وغيرها.

 

ولفت إلى ان ما قامت به الحكومة منذ ساعات صباح اليوم هو واجب المؤسسات الحكومية من إسناد للهيئة المستقلة للانتخاب والذي امر به جلالة الملك الحكومة منذ البداية.

 

وشدد على ان كل ما انجز واجب الدولة ومؤسساتها، لكن الواجب الاكبر على المواطن بالتوجه إلى الصناديق والادلاء بصوته وهذا أمل الحكومة وامل الجميع.

 

وأوضح ان الانتخابات تجرى في وضع اقليمي ودولي حرج، لكنه يمثل التزام الدولة بالمسار الديمقراطي منذ العام 1989.

 
gnews

أحدث الأخبار

أعلام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية

عربي ودولي القاهرة: انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

غزة

فلسطين 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب : تعميم للتعامل بمرونة مع كافة المصورين الصحفيين

وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُدلي بصوتها في سوف بمحافظة جرش

أمين عمان يوسف الشواربة

أخبار محلية الشواربة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

العلم المصري

عربي ودولي مصر.. قرار بترحيل عدد من السوريين

تعبيرية

عربي ودولي القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية تحويل 34 مخالفة للادعاء العام منها 25 تصوير أوراق اقتراع



 


الأكثر مشاهدة





عاجل