الحكومة: انتخابات اليوم أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية

الوكيل الإخباري-
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين ان الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء العاشر من أيلول أول جراحة عميقة تجريها الدولة الأردنية عقب مجموعة الاجراءات التي قامت بها خلال السنوات الماضية.
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