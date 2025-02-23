الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر أسطوانة الغاز

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تثبيت أسعار أسطوانة الغاز، ولن يتم رفعها نهائيًا.

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و أكد الخرابشة خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أن الأردن من بين الدول القليلة التي لا تزال تستخدم الأسطوانات الحديدية فقط، بينما دول عديدة انتقلت إلى استخدام الأسطوانات البلاستيكية التي تتميز بخفة وزنها، وأمانها العالي، ومقاومتها للانفجار.