الحكومة تحسم الجدل حول رفع سعر أسطوانة الغاز

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تثبيت أسعار أسطوانة الغاز، ولن يتم رفعها نهائيًا.
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و أكد الخرابشة خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أن الأردن من بين الدول القليلة التي لا تزال تستخدم الأسطوانات الحديدية فقط، بينما دول عديدة انتقلت إلى استخدام الأسطوانات البلاستيكية التي تتميز بخفة وزنها، وأمانها العالي، ومقاومتها للانفجار.
كما شدد الوزير على أن اعتماد الأسطوانات البلاستيكية لا يعني إلغاء الحديدية، بل ستكون هناك حرية للمواطن في اختيار المنتج الذي يناسبه، سواء البلاستيكي أو الحديدي، وفقًا لتفضيلاته واحتياجاته.