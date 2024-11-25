الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل

ووفق مشروع الموازنة الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد جرى أيضا رصد مليون دينار للتنقيب عن الثروات المعدنية، في حين أظهرت الأرقام ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بقيمة 1.2 مليون دينار نظرا لارتفاع مخصصات مشروع التنقيب عن البترول بقيمة 3 ملايين دينار، عن العام الماضي.
وأشارت إلى العمل على تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي والصخر الزيتي.
وكانت نشرت دائرة الموازنة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة لعام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025
-
29 مليون دينار مخصصات ونفقات مجلسي النواب والأعيان في موازنة 2025
-
139 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة .. والعاصمة في قمة الهرم
-
63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة
-
بعد ظهوره بفيديو تداوله الأردنيون.. الشاب الزبون يرحل عن الدنيا ووالده يروي التفاصيل
-
مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي في الأردن قريباً
-
الامن العام : عشريني يفتح النار على طليقته في الشونة الشمالية
-
الأجواء الباردة تزيد شهية الأردنيين على العوامة والهريسة