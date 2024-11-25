 
الإثنين 2024-11-25 04:32 م
 

الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل

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أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 03:32 م
الوكيل الإخباري- رصدت الحكومة 3.5 مليون دينار للتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية في المملكة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.اضافة اعلان


ووفق مشروع الموازنة الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فقد جرى أيضا رصد مليون دينار للتنقيب عن الثروات المعدنية، في حين أظهرت الأرقام ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بقيمة 1.2 مليون دينار نظرا لارتفاع مخصصات مشروع التنقيب عن البترول بقيمة 3 ملايين دينار، عن العام الماضي.

وأشارت إلى العمل على تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي والصخر الزيتي.

وكانت نشرت دائرة الموازنة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة لعام 2025.
 
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