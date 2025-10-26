​الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس الأمة

الوكيل الإخباري - تستعد الحكومة خلال شهر الشهر المقبل لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب مع افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة اليوم الأحد.
