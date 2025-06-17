الحكومة: سلاسل التوريد طبيعية وخطط الطاقة والغذاء فعّالة وجاهزة

وأوضح خلال اتصال عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحكومة تعمل على ضمان تأمين مخزون استراتيجي من الغذاء والقمح والطاقة، في إطار خطة طوارئ فاعلة تعتمد على معلومات متدفقة وآليات استجابة مرنة لأي طارئ .
وأشار إلى أن المملكة لم تسمح في يوم من الأيام للظروف الإقليمية بأن تعيق مسيرتها نحو التقدم والازدهار، لافتاً إلى أن الأردن قادر على التعامل مع هذه التحديات، ونعمل لنكون في الموقع الريادي الذي نطمح إليه".
وأثنى المومني على أداء الإعلام الأردني الذي وصفه بـ"المسؤول"، مؤكداً أنه يقف في خندق الدولة، ويسهم في حماية المواطن من الشائعات والمعلومات المضللة، ويعزز ثقة المواطنين بالقيادات الرسمية والقرارات المتخذة.
كما لفت إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة فعلت خطط الطوارئ لضمان استدامة التيار الكهربائي بعد انقطاع توريد الغاز.
-
أخبار متعلقة
-
عقل: لا تخوف من انقطاع الكهرباء في الأردن رغم توقف واردات الغاز
-
قطامش: برنامج "رعاية" لعلاج السرطان بمركز الحسين اعتبارا من بداية العام المقبل
-
شاهد : سقوط مسيرة في بلدة جفين بلواء الكورة بمحافظة إربد - فيديو
-
قرار حكومي جديد يثير الجدل في قطاع الدفع الإلكتروني .. و"الوكيل" ينشر التفاصيل
-
الخبير العسكري أبو زيد يفسر سبب تغير لون الدخان الناتج عن صد الأجسام الغريبة في السماء
-
الأزمات: من غير الوارد تعطيل المؤسسات والجامعات وموجودات الأردن من الطاقة والغذاء ممتازة
-
مستو: لا مجال للخطأ في مجال الطيران المدني .. وسلامة المسافرين فوق كل اعتبار
-
المواطن غالب الربابعة يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد سقوط جسم غريب على منزلهم في إربد