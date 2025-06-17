الثلاثاء 2025-06-17 10:07 ص
 

الحكومة: سلاسل التوريد طبيعية وخطط الطاقة والغذاء فعّالة وجاهزة

الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني
الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الدولة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وتتعامل معها بحرفية عالية من خلال فرق عمل تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز إدارة الازمات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشددًا على أن "الأردن  لديه خطط طوارئ لضمان حماية الوطن واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين".اضافة اعلان


وأوضح خلال اتصال عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحكومة تعمل على ضمان تأمين مخزون استراتيجي من الغذاء والقمح والطاقة، في إطار خطة طوارئ فاعلة تعتمد على معلومات متدفقة وآليات استجابة مرنة لأي طارئ .

وأشار إلى أن المملكة لم تسمح في يوم من الأيام للظروف الإقليمية بأن تعيق مسيرتها نحو التقدم والازدهار، لافتاً إلى أن الأردن قادر على التعامل مع هذه التحديات، ونعمل لنكون في الموقع الريادي الذي نطمح إليه".

وأثنى المومني على أداء الإعلام الأردني الذي وصفه بـ"المسؤول"، مؤكداً أنه يقف في خندق الدولة، ويسهم في حماية المواطن من الشائعات والمعلومات المضللة، ويعزز ثقة المواطنين بالقيادات الرسمية والقرارات المتخذة.

 كما لفت إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة فعلت خطط الطوارئ لضمان استدامة التيار الكهربائي بعد انقطاع توريد الغاز.
 
gnews

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