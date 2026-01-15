الحكومة: مخزوننا من القمح آمن ويكفي 10 أشهر

12:06 م

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح والشعير آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة القمح لمدة تصل إلى 10 أشهر، ومن مادة الشعير لمدة 8 أشهر، وفق الناطق باسمها ينال برماوي.





وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تطرح عطاءات بشكل مستمر لشراء كميات إضافية وتنويع مصادر الاستيراد، كما استطاعت رفع الطاقة التخزينية إلى 2.2 مليون طن.



وأضاف أن الوزارة انتهت مع نهاية عام 2025 من إنشاء مستوعبات التخزين في القطرانة التي تبلغ سعتها التخزينية نحو 500 ألف طن، بما يعزز من أمن الأردن الغذائي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.



وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تمتلك خططا واضحة للتعامل مع أي ظروف طارئة أو استثنائية وخاصة في ظل تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مستندة إلى تجارب سابقة أثبتت كفاءة الإدارة الحكومية، مثل جائحة كورونا، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية.



وبيّن أن الوزارة تتابع بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على أسواق القمح والغذاء عالميا، بهدف الحفاظ على المخزون الغذائي وضمان سلاسة التوريد لكافة السلع الأساسية إلى السوق المحلي دون انقطاع أو نقص.

