الحكومة: مخزون السلع والوقود في المملكة ضمن المعدلات الطبيعية والإمدادات مستمرة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه في هذه المرحلة لا بد من الاحتكام إلى المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكداً أن مروّجيها يسعون إلى تحقيق مزيد من المشاهدات والاعجابات على حساب الحقيقة، ويضرون بالمصداقية ويخلقون حالة من التشويش، دون ممارسة عمل مهني أو سلوك مقبول في ظل الظروف التي يواجهها الإقليم.



وأشار المومني لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى أهمية الاستماع إلى التوجيهات الرسمية لتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن مخزون المملكة من السلع الأساسية والوقود ضمن المعدلات الطبيعية، وأن التزوّد مستمر، حيث يتم الإعلان عن أعداد السفن، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية بما فيها المعابر الشمالية وميناء اللاذقية في سوريا.



وأكد أن الرسالة الأساسية للمواطنين هي ضرورة الاستمرار بالاستهلاك ضمن المعدل الطبيعي، محذراً من أن زيادة الاستهلاك قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



وبيّن أن الحكومة تتمنى عودة الأمور إلى طبيعتها، إلا أنها وضعت خططاً للتعامل مع استمرار الأزمة على المدى البعيد، مؤكداً أن الشفافية ستكون العنوان في التعامل مع المستجدات.



وشدد المومني على أن استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى وجود فرق رقابية من المؤسسات المعنية لمتابعة الأسواق وضمان بقاء الأسعار ضمن معدلاتها الطبيعية، وأن المخزون متوفر ضمن المستويات الآمنة.



وأضاف أن المؤسسات العسكرية والمدنية تعمل بشكل متكامل، وقد دعمت الحكومة المؤسسة المدنية بأدوات أساسية لضبط الأسعار، أثبتت نجاحها على مدار السنوات.



وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح المومني أن الحكومة لا تتجه حالياً لاتخاذ إجراءات، وفي حال الوصول إلى مرحلة تستدعي التعليم عن بُعد، سيتم الإعلان عن ذلك وشرح تفاصيله بشكل واضح، مجدداً الدعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.



وأكد على أن السلع والمحروقات متوفرة، وأن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي عبر ميناء العقبة، مشدداً على أهمية الحفاظ على نمط استهلاكي معتدل، في ظل وجود خطط للتعامل مع أي تطورات في حال استمرار الأزمة.

