الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي الاستعداد للمنخفض الجوي القادم، مشيراً الى ان النقابة عممت على أصحاب المخابز بالتأكد من توفر كميات كافية من الطحين للإنتاج خلال أيام المنخفض.



وأوضح الحموي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن المخابز في المدن والمحافظات ستعمل على ضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً انه لا داعي للتهافت على شراء الخبز بكميات تزيد عن الحاجة .



وشدد الحموي أن الإقبال الشديد على شراء وتخزين الخبز خلال أيام المنخفض ليس له ضرورة، حيث ستعمل المخابز بشكل مستمر في المدن والمحافظات، مما يضمن استمرار توفر الخبز لجميع المواطنين خلال أيام المنخفض.

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