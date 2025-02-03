الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض

وأوضح الحموي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن المخابز في المدن والمحافظات ستعمل على ضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً انه لا داعي للتهافت على شراء الخبز بكميات تزيد عن الحاجة .
وشدد الحموي أن الإقبال الشديد على شراء وتخزين الخبز خلال أيام المنخفض ليس له ضرورة، حيث ستعمل المخابز بشكل مستمر في المدن والمحافظات، مما يضمن استمرار توفر الخبز لجميع المواطنين خلال أيام المنخفض.
يشار الى ان عدد المخابز في جميع محافظات المملكة يبلغ قرابة 2000 مخبز، تشمل الآلية ونصف الآلية والحجرية.
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