الحوارات: الملك نجح في شراء الوقت أمام ترامب المحشو بأجندة التهجير

10:05 ص

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور والمحلل السياسي منذر الحوارات بأن لقاء الأمس بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لقاءً بين تيارين مختلفين تماما، تيار "ترامب" الذي يرى القضية الفلسطينية قضية لاجئين فقط وتنتهي بإيجاد قطعة أرض لهم في أي دولة بالمنطقة ، وتيار الملك عبدالله الثاني الذي يريد أن يعبر بالقضية الفلسطينية إلى المسار الدولي والحصول على كافة حقوق الشعب الفلسطيني . اضافة اعلان





وقال عبر برنامج "الوكيل الذي يبث على "راديو هلا" بأن موقف جلالة الملك كان ثابتاً على رفض التهجير أمام ترامب الذي يتبنى الرواية الإسرائيلية كاملة ويزيد عليها ، حيث كانت هذه أصعب مواجهة سياسياً بين جلالة الملك وترامب .



وأضاف بأن جلالة الملك واجه ترامب المشحون بأجندة متطرفة ومهيئ لخطة "التهجير" ، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بأنه يجب تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لبدء خروج الغزيين من أرضهم .



وأشار إلى أن جلالة الملك كان واضحاً فيما يتعلق باستقبال الفلسطينيين ، حيث أعلن الملك خلال اللقاء عن استقبال 2000 طفل من المرضى في القطاع ، الأمر الذي يؤكد بأن باب الأردن مفتوح للحالات الإنسانية فقط ، وبتحديد هذا العدد من جانبه فقط .



ونوّه إلى أن الملك حاول خلال اللقاء اختراق منطقة ترامب المبنية على المقاولات ورفض التهجير ورمي الكرة في ملعب الموقف العربي بأكمله عبر الإشارة إلى المفاوضات التي ستجري في السعودية لحلحلة الموقف الصعب الذي وضع ترامب المنطقة أكملها به .



وعن الفهم الخاطئ لحديث الملك عن مصر ، قال الحوارات بأن جهات غير معلومة حاولت تحريف تصريح جلالة الملك على أنه تنازل عن القضية الفلسطينية ، مشيراً إلى أن هذه الجهات هيأت للجميع بأن المطلوب من الملك هو التوجه للبيت الأبيض للحرب مع ترامب ، متناسين في الوقت ذاته أن الموقف شديد الصعوبة على جميع الدول العربية ، فيما نجح الملك بمنح مصر والدول العربية الوقت ، وتمرير معلومة لمصر بأن ترامب مصمم على قراره وخطته ، وهو ما يستوجب موقف عربي شديد وصارم أمام هذه التوجهات الأمريكية .





