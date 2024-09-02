 
الإثنين 2024-09-02 10:31 ص
 

 

الحياري: القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 02-09-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الناطق الإعلامي لمؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس 2024 العميد الركن مصطفى الحياري إن القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس بكامل نسخه.

اضافة اعلان


وأضاف خلال حديثه لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا صباح الإثنين أن المعرض يشكل تجمعا لكافة قادة العمليات والخبراء العسكريين للنقاش والتباحث وتبادل الخبرات حول العمليات المستجدة والتهديدات المستحدثة كالطائرات المسيرة، التي يُنظر لها على أنها تهديد من جهة، وإحدى أدوات الأمن والحماية من جهة أخرى.

أشار الحياري إلى أن المعرض يقام مرة كل عامين، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني كان صاحب الفكرة منذ عام 1996 عندما كان جلالته قائدا للعمليات الخاصة، وما زال جلالة الملك داعما لهذا الجهد.

وحول إقامة المعرض في محافظة العقبة بين الحياري أن المعرض يقام للمرة الثانية في العقبة، حيث تم نقله من منطقة ماركا في العاصمة عمان إلى العقبة لما توفره للمعرض من ميزات منها على سبيل المثال الإعفاء الجمركي الكامل.

وأوضح العميد الركن مصطفى الحياري ‏ أن الصناعات الدفاعية تعتبر واحدة من عناصر القوة لأي دولة، وأصبح قطع سلاسل التوريد أحد أدوات المحاربة للدول، وبالتالي الحفاظ على صناعات دفاعية كافية إحدى عناصر القوة لنا ولأي دولة، ولدينا صناعات دفاعية واستراتيجية ودراسات في هذا المجال.

وأكد أن سوفكس موجود على الخارطة، وله دلالة وأهمية من خلال وجود 300 شركة عارضة مقارنة مع المعارض العسكرية الأخرى المنافسة، بالإضافة إلى وجود 73 دولة مشاركة في المعرض هذا العام و200 وفد مشارك.

وخلال المعرض سيكون هناك قسم لنسخ من الطائرات المسيرة، بالإضافة لعقد مؤتمر لافيتيت على هامش المعرض الذي يُعني بتسليط الضوء على تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

ويشكل هذا النوع من السلاح تهديد للسلم العالمي، لإمكانية استخدامه من قبل جماعات التهريب والجماعات الإرهابية والمسلحة، والأفراد كذلك وبطريقة تشكل خطرا على الدول بحسب الحياري.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فن ومشاهير فيديو يوثق لحظة وفاة مغني عالمي على المسرح

ل

أخبار الشركات المركزية تويوتا توفّر عرضًا خاصًا على التمويل الداخلي إضافة إلى خدمتها الدائمة لاستبدال السيارات من أي نوع بسيارة تويوتا جديدة بأعلى المواصفات والمقاييس

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال: بلاغ عن مركبة مشتبه بها عند عطيرت

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل محافظ العقبة: اهتمام ملكي كبير بالعقبة لوضعها على الخارطة بالمنطقة

المخطوفان | من المصدر

خاص بالوكيل خاطفو السائقين الأردنيين في سوريا يطلبون 150 ألف دولار فدية

تعبيرية

طب وصحة هل الليمون يقتل جرثومة المعدة؟

أدخنة متصاعدة من مخيم جنين نتيجة عدوان الاحتلال

فلسطين الهلال الأحمر: تسلّمنا شهيدا أسيرا مجهول الهوية بجنين



 


الأكثر مشاهدة