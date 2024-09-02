الحياري: القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس

وأضاف خلال حديثه لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا صباح الإثنين أن المعرض يشكل تجمعا لكافة قادة العمليات والخبراء العسكريين للنقاش والتباحث وتبادل الخبرات حول العمليات المستجدة والتهديدات المستحدثة كالطائرات المسيرة، التي يُنظر لها على أنها تهديد من جهة، وإحدى أدوات الأمن والحماية من جهة أخرى.
أشار الحياري إلى أن المعرض يقام مرة كل عامين، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني كان صاحب الفكرة منذ عام 1996 عندما كان جلالته قائدا للعمليات الخاصة، وما زال جلالة الملك داعما لهذا الجهد.
وحول إقامة المعرض في محافظة العقبة بين الحياري أن المعرض يقام للمرة الثانية في العقبة، حيث تم نقله من منطقة ماركا في العاصمة عمان إلى العقبة لما توفره للمعرض من ميزات منها على سبيل المثال الإعفاء الجمركي الكامل.
وأوضح العميد الركن مصطفى الحياري أن الصناعات الدفاعية تعتبر واحدة من عناصر القوة لأي دولة، وأصبح قطع سلاسل التوريد أحد أدوات المحاربة للدول، وبالتالي الحفاظ على صناعات دفاعية كافية إحدى عناصر القوة لنا ولأي دولة، ولدينا صناعات دفاعية واستراتيجية ودراسات في هذا المجال.
وأكد أن سوفكس موجود على الخارطة، وله دلالة وأهمية من خلال وجود 300 شركة عارضة مقارنة مع المعارض العسكرية الأخرى المنافسة، بالإضافة إلى وجود 73 دولة مشاركة في المعرض هذا العام و200 وفد مشارك.
وخلال المعرض سيكون هناك قسم لنسخ من الطائرات المسيرة، بالإضافة لعقد مؤتمر لافيتيت على هامش المعرض الذي يُعني بتسليط الضوء على تكنولوجيا الطائرات المسيرة.
ويشكل هذا النوع من السلاح تهديد للسلم العالمي، لإمكانية استخدامه من قبل جماعات التهريب والجماعات الإرهابية والمسلحة، والأفراد كذلك وبطريقة تشكل خطرا على الدول بحسب الحياري.
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