الحياري: القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس

الوكيل الإخباري- قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الناطق الإعلامي لمؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس 2024 العميد الركن مصطفى الحياري إن القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس بكامل نسخه.

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