الخارجية: السفر إلى سوريا طبيعي ولا مؤشرات على وجود خطر

وقال القضاة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المسافرين الأردنيين إلى سوريا يعودون بسلامة ولم يواجهوا أي صعوبات أو عقبات خلال السفر وأثناء عودتهم، ولكن يجب الالتزام في الغاية من السفر وعدم البحث عن أي أمور أخرى ومعرفة المواطن مع من يتعامل أثناء سفره لتجنب الوقوع في أي مشاكل قد تهدد سلامته.
وأضاف أن السلطات السورية تعاونت بشكل كامل مع الأردن للمساعدة في تحرير أردنيين اثنين كانوا مختطفين في سوريا، مؤكدا عودتهم إلى أرض الوطن وهما بصحة جيدة.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة تجنبت خلال الأسبوعين الماضيين التصريح حول قضية الاختطاف لعدم التأثير على تحرير المحتجزين وضمان سلامتهما، مشددا على متابعة الوزارة للقضية منذ اللحظات الأولى لحدوثها بعد تقديم استدعاء من قبل ذويهما في المملكة.
ودعا المواطنين الأردنيين المسافرين إلى أي دولة في العالم لعدم مخالفة شروط السفر وعدم البحث عن أي مغامرات أو أي أمور أخرى قد تؤثر على سلامتهم العامة ولضمان عدم الوقوع في أي تجاوزات لضمان سير السفر بكل أمان.
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