الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا بسبب الحرائق

08:17 ص

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق التي تكافح السلطات الأمريكية لإخمادها منذ يوم الثلاثاء الماضي. اضافة اعلان





وأضاف السفير القضاة لـ"الوكيل الإخباري" أن الخارجية، ومن خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في واشنطن، تتابع أوضاع الأردنيين وسلامتهم.



وكانت بلدية لوس أنجلوس قد أعلنت إجلاء أكثر من 300 ألف شخص بسبب الحرائق، مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستكون حرجة جدًا بسبب الحرائق.



من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس لا تزال خارج السيطرة، وتعرقل الرياح العاتية جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.



وقال قائد فريق الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي إن الحريق دمر ما يزيد على 1000 مبنى، وامتد لمساحات واسعة جدًا، في وقت أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ.



